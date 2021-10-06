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В ТЦ под Воронежем девочку с аутизмом не пустили на аттракционы

Семён Гудошников
Сегодня в 10:10

В торговом центре «Град» под Воронежем шестилетнюю девочку с аутизмом не пустили на аттракционы. Об этом ее мать рассказала в паблике во «ВКонтакте» «Мой и твой Воронеж».

По словам женщины, ее дочь получает огромное удовольствие от аттракционов, что важно для таких детей, и их семья ни разу не сталкивалась с какими‑либо ограничениями. Она предложила руководству парка повесить большое объявление, что детям с инвалидностью ходить в него нельзя.

«А то получается, что приводишь ребенка, он уже в предвкушении радости, а тут облом. И никак ему не объяснишь, что его не пустили просто потому, что он не такой, как остальные», — заявила женщина.

«Комсомольская правда» отмечает, что девочка не разговаривает и не понимает речь, с ней нужно разговаривать жестами. По словам ее мамы, ребенок вел себя не агрессивно, но администратор, узнав, что у девочки аутизм, запретил кататься на всех аттракционах. Объяснил он это распоряжением руководства.

Представители парка заявили, что к ним не поступало обращение по данному вопросу, а, не зная имя посетителя, они не могут провести надлежащее служебное расследование. «Мы не отрицаем, что подобная ситуация — ограничение в допуске на катания в парке аттракционов — могла иметь место. Оператор аттракционов вправе отказать в катании в целях обеспечения безопасности посетителя», — сказали в администрации площадки.

Там заявили, что открыты к диалогу, и предложили посетительнице напрямую обратиться к ним «с целью детальной проработки ситуации».

Это далеко не первый случай в России, когда детей с аутизмом ограничивают в посещении общественных мест. В августе подобная ситуация произошла в аквапарке в Волгоградской области. Тогда родители ребенка обратились в прокуратуру.

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