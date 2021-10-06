Цукерберг отверг обвинения в погоне за прибылью и негативном влиянии Facebook на детей

Марк Цукерберг отверг обвинения в том, что Facebook негативно влияет на психику детей и ставит прибыль выше безопасности пользователей. Ранее с таким заявлением выступила бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген.

По словам Цукерберга, Facebook «глубоко заботится о таких вопросах, как безопасность, благополучие и психическое здоровье».

«Многие из претензий не имеют никакого смысла. Если бы мы хотели игнорировать исследования, зачем бы мы создали ведущую отраслевую исследовательскую программу, чтобы разобраться в этих важных вопросах? Если бы мы не заботились о борьбе с вредным контентом, то почему мы привлекли гораздо больше людей, занимающихся этим, чем любая другая компания в нашей области», — заявил предприниматель.

Он отметил, что идея о том, что Facebook ставит прибыль выше безопасности и благополучия, «просто неправда». В качестве примера он привел нововведение в соцсети, благодаря которому пользователи стали видеть меньше вирусного видео и больше контента от друзей и родственников.

«Мы знали, что из‑за этого люди будут меньше времени проводить в Facebook, но исследования показали, что это положительно скажется на их благополучии», — утверждает Цукерберг.

Говоря о воздействии соцсетей на детей и подростков, он заявил, что технологические компании должны создавать опыт, удовлетворяющий их потребностям. «Я потратил много времени на размышления о том, какие впечатления я хочу, чтобы мои и другие дети испытывали в онлайне».

Бизнесмен напомнил о создании Messenger Kids, который, по его словам, «лучше и безопаснее альтернатив», и заявил, что собирается внести в Instagram такой же «возрастной опыт с родительским контролем». Он сказал, что компания приостановила разработку Instagram Kids, чтобы «уделить больше времени для общения с экспертами».

Материал о негативном влиянии Instagram на молодежь он назвал «неправильным» и признался, что ему было сложно его читать. По словам бизнесмена, исследования показали, что многим подросткам соцсеть, напротив, помогает справиться с тяжелыми ситуациями и проблемами, с которыми они сталкиваются.

В середине сентября The Wall Street Journal выпустил статью, в которой утверждается, что Facebook знает о негативном влиянии Instagram на самооценку молодежи. В том числе, как писало издание, «32% девочек-подростков сказали, что, когда у них были сложности с восприятием своего тела, Instagram сделал так, чтобы они почувствовали себя хуже».

В ответ Facebook опубликовал свой отчет о влиянии Instagram на психическое здоровье пользователей. В нем говорится, что девочки-подростки при оценке благополучия заявили, что «Instagram сделал скорее лучше, чем хуже» по 11 из 12 рассматриваемых проблем.