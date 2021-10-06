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Кэтрин Бигелоу спродюсирует документальный сериал «Нулевой год»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:40

Американский режиссер Кэтрин Бигелоу, получившая «Оскар» за военную драму «Повелитель бури», выступит исполнительным продюсером документального сериала «Нулевой год». Об этом сообщил Deadline.

Проект расскажет истории секс-работника, охотника на браконьеров, современного монаха и других героев. Об их жизнях расскажут разные кинематографисты со всего мира, которых Бигелоу привлекла для участия в сериале.

Предполагается, что в шоу будет три части. Они будут посвящены той коллективной неопределенности, которую принес 2020 год, а также единой истории о том, как люди адаптируются в быстро меняющемся мире.

Среди героев «Нулевого года» будут владелец бара, друг мафиози, революционер, футурист, режиссер, семья мигрантов, старейшина племени. Сериал раскроет неожиданные, общечеловеческие связи между ними.

В числе создателей проекта — Зейн Зуби, Герман Бергер Герц, Роуз Буш, Филомена Реми, Альба Соторра Клуа, Дмитрий Вологдин, Ди Шен, Джесси Чизи, Рахшан Баниетемад, Кайл Белл и Коррадо Фортуна.

Также в разработке шоу принимают участие Пол Родригес, Билли Сильва и Гилье Иса, Патрик Миллер-Смит, Грег Шапиро, Уильям Сильва Реддингтон, Биз Стоун и Намек Зуби. Съемки сериала прошли в Перу, Чили, России, Испании, Италии, Иране, Замбии, Китае, Индии и США.

«Как создатели и шоураннеры мы снимали весь сериал удаленно и каждый день в течение трех месяцев проводили видеоконференции с десятью разными кинематографистами со всего мира», — рассказала Зуби.

Она отметила, что работа была вдохновляющей, поскольку у авторов была возможность общаться с единомышленниками из разных уголков земного шара, которые разделяли «видение документирования устойчивости человеческого духа в это беспрецедентное время».

«Для нас было важно, чтобы наши персонажи представляли разнообразие нашего мира, чтобы их истории разворачивались в реальном времени и чтобы люди, которых мы выбрали для съемок, были людьми в необычайных ситуациях с историями, связанными с социальными последствиями пандемии»
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