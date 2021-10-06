Кэтрин Бигелоу спродюсирует документальный сериал «Нулевой год»

Американский режиссер Кэтрин Бигелоу, получившая «Оскар» за военную драму «Повелитель бури», выступит исполнительным продюсером документального сериала «Нулевой год». Об этом сообщил Deadline.

Проект расскажет истории секс-работника, охотника на браконьеров, современного монаха и других героев. Об их жизнях расскажут разные кинематографисты со всего мира, которых Бигелоу привлекла для участия в сериале.

Предполагается, что в шоу будет три части. Они будут посвящены той коллективной неопределенности, которую принес 2020 год, а также единой истории о том, как люди адаптируются в быстро меняющемся мире.

Среди героев «Нулевого года» будут владелец бара, друг мафиози, революционер, футурист, режиссер, семья мигрантов, старейшина племени. Сериал раскроет неожиданные, общечеловеческие связи между ними.

В числе создателей проекта — Зейн Зуби, Герман Бергер Герц, Роуз Буш, Филомена Реми, Альба Соторра Клуа, Дмитрий Вологдин, Ди Шен, Джесси Чизи, Рахшан Баниетемад, Кайл Белл и Коррадо Фортуна.

Также в разработке шоу принимают участие Пол Родригес, Билли Сильва и Гилье Иса, Патрик Миллер-Смит, Грег Шапиро, Уильям Сильва Реддингтон, Биз Стоун и Намек Зуби. Съемки сериала прошли в Перу, Чили, России, Испании, Италии, Иране, Замбии, Китае, Индии и США.

«Как создатели и шоураннеры мы снимали весь сериал удаленно и каждый день в течение трех месяцев проводили видеоконференции с десятью разными кинематографистами со всего мира», — рассказала Зуби.

Она отметила, что работа была вдохновляющей, поскольку у авторов была возможность общаться с единомышленниками из разных уголков земного шара, которые разделяли «видение документирования устойчивости человеческого духа в это беспрецедентное время».