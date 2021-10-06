Два московских ресторана вошли в топ-50 лучших заведений мира

Московские рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли в рейтинг лучших заведений мира. Они заняли 25-е и 30-е места соответственно.

По мнению авторов рейтинга, White Rabbit — это «лучшее место в столице для ужина с видом», «роскошным, красочным и игривым» обеденным залом и «изобретательной кухней Владимира Мухина с использованием русских ингредиентов».

Twin Gardens они отметили за «превосходную домашнюю продукцию, представленную талантливыми близнецами» Иваном и Сергеем Березуцкими и их подмосковной фермой, уникальные овощные вина и свекольное пиво.

Оба заведения опустились в рейтинге за год: White Rabbit опустился на две позиции, а Twins Garden — на 11 строчек. Лидером списка стал ресторан Noma в Копенгагене, оно обошел в перечне другое местное заведение — Geranium.

Также в пятерку лучших включили испанский Asador Etxebarri, перуанский Central и каталонский Disfrutat. В рейтинге также можно найти рестораны из Швеции, Сингапура, Мексики, Китая, Японии, Австрии, Аргентины, Италии, Бразилии, Словении, Франции, США и других стран.