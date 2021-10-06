Хорватия отменила ПЦР-тесты для россиян, привитых «Спутником V» или переболевших COVID-19

Власти Хорватии разрешили россиянам с 1 октября не предоставлять ПЦР-тесты при въезде. Послабление работает в том случае, если туристы полностью вакцинированы «Спутником V» или переболели COVID-19. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Вместо ПЦР-тестов или анализов на антигены путешественники смогут предоставить сертификат о вакцинации или справка о перенесенной коронавирусной инфекции с сайта «Госуслуги».

ПЦР-тесты потребуются туристам без таких документов, они должны быть сделаны в течение 72 часов до въезда. Тест на антигены принимается, если он сделан в течение двух суток до пересечения границы. От тестирования освобождены дети до 12 лет.

В данный момент Хорватия не признает другие российские вакцины кроме «Спутника V». Людям с сертификатами о прививках «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт» придется все же предоставить ПЦР-тест или анализ на антигены либо пройти 10-дневную самоизоляцию и тестирование в Хорватии.