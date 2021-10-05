перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Tom Munnecke/Getty Images
Apple посвятила главную страницу сайта Стиву Джобсу. Прошло 10 лет со дня его смерти Вчера в 23:11
Более 70 млн новых пользователей зарегистрировались в Telegram на фоне сбоя сервисов Facebook Вчера в 22:57
СМИ: глава саратовской ФСИН подал в отставку после публикации видео с изнасилованиями заключенных Вчера в 21:49
Американские ученые изобрели имплант, который поможет в лечении депрессии Вчера в 21:30
Антоха МС подал в суд на своего продюсера. Он может потерять псевдоним и права на песни Вчера в 21:07
Шипенко и Пересильд зашли на МКС, Адель анонсировала трек и другие новости дня
Вчера в 20:40 дайджест
В Москве и Петербурге завершился фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva Вчера в 20:39
Адель анонсировала новый трек «Easy on Me» — первый за шесть лет Вчера в 19:19
Юлия Пересильд и Клим Шипенко зашли на Международную космическую станцию Вчера в 19:01
Собянин: в Москве будет внедряться массовое экспресс-тестирование на COVID-19 Вчера в 18:49
В Москве в октябре появится «Колледж перемен» от диджея Лизы Михалевой и художницы Вики Приваловой Вчера в 18:27
HBO Max/YouTube
Вышел тизер «Миротворца» с Джоном Синой. Это спин-офф «Отряда самоубийц» от Джеймса Ганна Вчера в 18:11
«Сеанс» проводит распродажу книг. Издательство так борется с «вечным бюджетным дефицитом» Вчера в 17:36
Улицкая, Ахеджакова и другие деятели культуры обратились в Верховный суд из‑за дела Карины Цуркан Вчера в 17:30
Музей транспорта Москвы открыл лекторий на ВДНХ, в павильоне «Транспорт СССР» Вчера в 17:21
HBO Max показал тизер продолжения «Секса в большом городе». Премьера — в декабре Вчера в 17:11
Marcus Woodbridge/Unsplash
В Белом море тонет судно. На борту находились пять человек Вчера в 16:50
Нижегородская прокуратура потребовала запретить движение «Мужское государство» Вчера в 16:21
Mastodon выпустили клип на сингл «Teardrinker» из будущего альбома Вчера в 16:19
Корабль с Климом Шипенко и Юлией Пересильд состыковался с МКС Вчера в 16:01
Отключить рекламу

Apple посвятила главную страницу сайта Стиву Джобсу. Прошло 10 лет со дня его смерти

Виктория Шанина
Вчера в 23:11

Apple разместила на главной странице своего сайта слайд-шоу из фотографий основателя компании Стива Джобса и фильм с известными цитатами и памятными моментами. 5 октября 2021 года исполнилось 10 лет с его смерти.

Там же появилось заявление от семьи Джобса. «Вот уже десять лет мы скорбим и пытаемся примириться с потерей <…> Все мы нашли утешение по-своему, но нас объединяет любовь к Стиву и благодарность за то, что он нам показал», — сказано в письме.

Скриншот с сайта apple.com
Скриншот с сайта apple.com

Родственники предпринимателя отметили, что одним из главных источников утешения стало то, что Стив Джобс научил их «видеть красоту мира, интересоваться новым, смотреть в будущее и, самое главное, начинать любой путь со скромностью в сердце».

Действующий гендиректор Apple Тим Кук процитировал Джобса в своем твиттере: «Люди, работающие со страстью, могут изменить мир к лучшему» и добавил: «Трудно поверить, что прошло 10 лет».

Стив Джобс умер 5 октября 2011 года от рака поджелудочной железы. Ему поставили диагноз в 2003 году, на тот момент опухоль была операбельна, однако в течение девяти месяцев Джобс отказывался от хирургического вмешательства, а затем она распространилась на печень.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Люди
Стив Джобс
Тим Кук
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить