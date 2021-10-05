Apple посвятила главную страницу сайта Стиву Джобсу. Прошло 10 лет со дня его смерти

Apple разместила на главной странице своего сайта слайд-шоу из фотографий основателя компании Стива Джобса и фильм с известными цитатами и памятными моментами. 5 октября 2021 года исполнилось 10 лет с его смерти.
Там же появилось заявление от семьи Джобса. «Вот уже десять лет мы скорбим и пытаемся примириться с потерей <…> Все мы нашли утешение по-своему, но нас объединяет любовь к Стиву и благодарность за то, что он нам показал», — сказано в письме.
Родственники предпринимателя отметили, что одним из главных источников утешения стало то, что Стив Джобс научил их «видеть красоту мира, интересоваться новым, смотреть в будущее и, самое главное, начинать любой путь со скромностью в сердце».
Действующий гендиректор Apple Тим Кук процитировал Джобса в своем твиттере: «Люди, работающие со страстью, могут изменить мир к лучшему» и добавил: «Трудно поверить, что прошло 10 лет».
Стив Джобс умер 5 октября 2011 года от рака поджелудочной железы. Ему поставили диагноз в 2003 году, на тот момент опухоль была операбельна, однако в течение девяти месяцев Джобс отказывался от хирургического вмешательства, а затем она распространилась на печень.