Apple посвятила главную страницу сайта Стиву Джобсу. Прошло 10 лет со дня его смерти

Apple разместила на главной странице своего сайта слайд-шоу из фотографий основателя компании Стива Джобса и фильм с известными цитатами и памятными моментами. 5 октября 2021 года исполнилось 10 лет с его смерти.

Там же появилось заявление от семьи Джобса. «Вот уже десять лет мы скорбим и пытаемся примириться с потерей <…> Все мы нашли утешение по-своему, но нас объединяет любовь к Стиву и благодарность за то, что он нам показал», — сказано в письме.