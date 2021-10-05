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Более 70 млн новых пользователей зарегистрировались в Telegram на фоне сбоя сервисов Facebook

Юлия Онодэра
Вчера в 22:57

Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне глобального сбоя сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на основателя мессенджера Павла Дурова.

В прошедшие сутки, как отметил Дуров, некоторые пользователи в Северной и Южной Америке могли испытать более низкую скорость загрузки, «поскольку миллионы пользователей с этих континентов одновременно бросились подписываться на Telegram».

«Ежедневный темп роста Telegram на порядок превысил норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ», — написал основатель Telegram, добавив, что гордится, как команда сервиса справилась с беспрецедентным ростом.

4 октября в работе большинства популярных сервисов произошел серьезный сбой. Проблемы возникли, помимо сервисов Facebook, у TikTok, Twitter, «ВКонтакте», YouTube и «Яндекса».

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