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СМИ: глава саратовской ФСИН подал в отставку после публикации видео с изнасилованиями заключенных

Виктория Шанина
Сегодня в 21:49

Полковник внутренней службы управления ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку после публикации видео с изнасилованиями и пытками заключенных в тюремной больнице. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник».

«Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернется», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» отметил, что официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Ранее сотрудники правозащитной организации Gulagu.net сообщили о том, что к ним попали изображения с компьютеров и видеорегистраторов ФСИН в Саратовской области, на которых запечатлены акты изнасилований. Ролики предоставил программист, следивший за камерами в течение пяти лет.

Генпрокуратура и ФСИН начали проверку достоверности полученной информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного, и если факт изнасилования подтвердится, это станет «поводом для серьезного разбирательства».

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