Американские ученые изобрели имплант, который поможет в лечении депрессии

Американские ученые изобрели имплант, который помогает в лечении депрессии. Он устанавливается в черепе и подключается к мозгу. О разработке стало известно из публикации в Nature Medicine.

Устройство запрограммировано распознавать симптомы депрессии по нейронной активности мозга и помогать справиться с ними. Имплант направляет импульс мозгу пациента, если тот нуждается в помощи.

Одной из первых новое средство использовала 36-летняя женщина по имени Сара. Она установила имплант более года назад спустя долгие годы безуспешных попыток преодолеть депрессию. По словам Сары, операция помогла.

Устройство размером со спичечный корбок изменило ее жизнь к лучшему. До импланта женщина практически ничего не могла делать, редко двигалась и страдала каждый день. Не помогали ей никакие другие методы лечения — ни антидепрессанты, ни электросудорожная терапия.

Сразу после установки устройства Сара ощутила эйфорию, а через некоторое время перестала думать о самоубийстве. Кроме того, Сара не столкнулась ни с какими побочными эффектами.

В дальнейшем имплант протестируют на других людях. Доктор Кэтрин Скангос отметила, что технология рассчитана на то, чтобы воздействовать на «цепь депрессий» в мозгу. Она эффективна для пациентов с тяжелой депрессией.