В Москве и Петербурге завершился фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva

В Москве и Петербурге завершился девятый Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Он продолжался более чем месяц, с 29 по 4 октября. Во время фестиваля прошли 46 показов спектаклей, киносеансов и мастер-классов на 27 площадках: в «Гоголь-центре», ГМИИ имени Пушкина, Эрмитаже, Александринском театре и других.

Гостями Context. Diana Vishneva выступили свыше 3500 зрителей. В параллельной программе приняли участие 537 танцовщиков, артистов балета, фотографов и композиторов. А прямую трансляцию Вечера современной российской хореографии посмотрели более 5000 человек.

Постановки «Без имен» и «Ренессанс 2021» вошли в репертуары двух театров — Башкирского государственного театра оперы и балета и Воронежского камерного театра. Кроме того, в рамках фестиваля вышла книга Габриэле Кляйн «Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода».