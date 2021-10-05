В Москве в октябре появится «Колледж перемен» от диджея Лизы Михалевой и художницы Вики Приваловой

9 и 10 октября в московской резиденции Jager Night Embassy откроется «Колледж перемен» — пространство для размышлений об образовании мечты. Об этом «Афиша Daily» узнала от создателей проекта.

Ими стали диджей и активистка Лиза Михалева, а также художница и режиссер Вика Привалова. Они предложат образовательные и развлекательные мероприятия на темы феминизма, антирасизма и борьбы с дискриминацией.

В резиденции появятся типичные для учебных заведений декорации. В них гости смогут прогуливать лекции, передавать записки соседу по парте, искать документы в библиотеке и участвовать в перформансах.

«Ключевым инструментом просвещения здесь станут обмен опытом и взаимоподдержка. Главная задача „Колледжа перемен“, работающего по принципу вовлечения и соучастия, — показать, что все люди разные, это нормально, но нужно учиться делиться знаниями и слышать друг друга», — сказали организаторы.

В программе «Колледжа перемен» — перформанс-лекции с участием Ланы Узарашвили и Насти Красильниковой, факультативы, фотосессия, выставка художественных работ, интерактивные инсталляции и вечеринки.

На последних выступят Lovesomemama, Margenrot, Malina, Августин, Ian Hopeless, Roma Ptashenko, Sonia Heifitz, Romy Harmony Rosenthal, Gusho, aii, Petasssse, Father’s sins, Casper и DJ Don’t Judge. Ментором будет основатель вечеринок Popoff Kitchen Никита Егоров-Кириллов.