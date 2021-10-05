В видео показан бэкстейдж со съемок, а исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер рассказывает, что ждет зрителей в новом проекте.

HBO Max выпустил тизер сериала «And Just Like That…» — продолжения «Секса в большом городе». В описании ролика отмечается, что шоу выйдет в декабре, но точную дату стриминг пока не называет.

Ранее актриса рассказала подробности продолжения «Секса в большом городе». По ее словам, частью истории станет пандемия COVID-19, а сценаристы наполнят сериал новым «жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением».

Продолжение «Секса в большом городе» HBO Max анонсировал в первой половине января. «And Just Like That…» расскажет о том, как Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли путь от сложной реальности и дружбы в тридцать лет к еще более сложным переживаниям в пятьдесят.

В мини-сериале запланировано 10 серий по 30 минут. Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс) вернутся к своим ролям.

Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс, в проекте больше не появится. Паркер отметила, что в продолжении сериала ей не будут искать замену. Ранее Daily Mail писала, что в новых сериях Саманту заменят два новых персонажа — афроамериканка и азиатка.