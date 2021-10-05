Музей транспорта Москвы открыл лекторий на ВДНХ, в павильоне «Транспорт СССР»

Музей транспорта Москвы открыл лекторий в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ, где сейчас проходит выставка «Мечта москвича». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба музея.

В лектории будут проходить паблик-токи, детские творческие мастер-классы, показы и обсуждения документального и художественного кино. Каждый месяц программа будет обновляться. Посетить мероприятия можно бесплатно, по предварительной регистрации на сайте музея.

9 октября в лектории покажут документальный интернет-сериал «Советский дизайн» от Киностудии имени Горького. А директор по науке Московского музея дизайна Ольга Дружинина расскажет, почему именно «москвич» можно считать первым советским народным автомобилем, и о его популярности за рубежом.

22 октября пройдет лекция «Первые „форды“, собранные в Москве». На ней участники узнают, почему Московский автосборочный завод когда‑то выбрал именно эти автомобили, для кого их производили и кто стал владельцами первых моделей.

Каждые октябрьские выходные в павильоне «Транспорт СССР» будет работать «Автомобильная мастерская» для детей от трех лет. Там они смогут создать собственные модели машин с помощью пластилина, карандашей, фломастеров и красок, а потом забрать с собой на память.