В Белом море тонет судно. На борту находились пять человек

Частное судно «Фаворит» подало сигнал бедствия в Белом море в районе поселка Кашкаранцы Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морских спасательных службах.

В результате шторма, порывы ветра которого достигают 18 м/с, судно получило пробоину и частично затонуло. «Трюмы и часть отсеков заполнены водой», — отмечает источник «Интерфакса».

В службу «112» позвонила пассажирка судна, но потом перестала выходить на связь. Всего на борту находилось пять человек. По предварительным данным, они успели воспользоваться спасательными шлюпками. Судно находится примерно в 10 километрах от маяка.

Life сообщает, что сотрудники маяка обнаружили прибитый к берегу плот и спасательные жилеты без людей. Их поиски ведутся по береговой линии, а из Астрахани летит вертолет со спасателями.