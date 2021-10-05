Музыкальный магазин Stellage Store в Москве закрылся. Его затопило из‑за ошибки рабочих

Музыкальный магазин в Москве, основанный командой независимого лейбла Stellage, вынужденно закрылся. Помещение на Большой Полянке затопило из‑за ошибки рабочих при ремонте теплотрассы, следует из сообщения в телеграм-канале Stellage Store.

«Мы вложили в это место много сил и времени и нам не хочется стирать его с карты города. В ближайшие месяцы мы будем восстанавливать помещение и надеемся снова открыть двери „Стеллажа“ до нового года», — написали владельцы магазина.

Сейчас Stellage Store работает по адресу Столярный переулок, 3, стр. 13, в подъезде с вывеской «Checkmat Academy», на четвертом этаже по указателям «Teller Place». График работы: понедельник–пятница с 11.00 до 19.00.

Онлайн-магазин продолжает работать, принимать и отправлять заказы в обычном режиме. С 11 октября можно будет оформить самовывоз и приехать купить пластинки по новому адресу.

Командf магазина просит финансовой помощи — им еще предстоит покрыть затраты на ремонт, аренду закрытого магазина, порчу товара и восстановление. Об этом всем они расскажут подробнее, пообещав «большой слив». Помочь Stellage Store можно, купив пластинку из их онлайн-магазина.

Stellage Store открылся в Москве в июле этого года. На его полках можно было найти звуковые носители в самых разных форматах — от винила до CD-дисков.