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В Новосибирской области сотрудники ГИБДД остановили мужчину и случайно нашли у него героин

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:11

Сотрудники ГИБДД в Новосибирской области задержали мужчину без светоотражателей и случайно обнаружили у него килограмм героина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Там рассказали, что мужчина шел по обочине дороги вне населенного пункта в одежде без светоотражающих элементов, чем нарушил часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Автоинспекторы остановили его и попросили пройти в машину для составления протокола об административном правонарушении.

«Мужчина был взволнован и заметно нервничал. Когда он садился в полицейскую машину, обронил черный полиэтиленовый пакет, в котором находился сверток с порошкообразным веществом белого цвета», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа полиции провела экспертизу, которая установила, что в свертке — килограмм героина.

Сотрудникам удалось выяснить, что 29-летний мужчина накануне прибыл в Новосибирскую область из соседнего региона. По его словам, целью приезда являлся поиск работы.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). На данный момент мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

3 октября в США арестовали 38-летнего жителя штата Миссури Джеймса Керца за хранение наркотиков, которые он случайно засветил в интернете при попытке продать каталитический нейтрализатор. Мужчина сделал снимок товара и выложил его на фейсбуке, но не заметил, как в кадр попали пакет с белым порошком и шприц.

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