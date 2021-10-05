Ликсутов: возможно, уже в этом году в Москве появятся беспилотные такси

В этом году в Москве могут появиться беспилотные такси. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, в городе уже ездит 150 таких автомобилей, и, возможно, в этом году Москва станет первой в Европе, где появятся такси-беспилотники.

«Беспилотный транспорт — это точно будущее, но, чтобы он как‑то прочно вошел в повседневную жизнь, нужно, думаю, более 10 лет. И цель — не убрать водителя, а увеличить пропускную способность дорог, снизить количество аварий», — отметил он.

Ликсутов также рассказал, что в столице реализуется проект по созданию беспилотного трамвая. Он уточнил, что в Краснопресненском депо уже идет подготовка одного из вагонов к установке специального оборудования.

«Сначала это будет поездка только в депо, потом по городу, но без пассажиров. Будем тестировать столько, сколько нужно, спешить в этом вопросе не надо, в приоритете у нас всегда безопасность людей», — заявил Ликсутов.

Ранее «Яндекс» сообщил о начале тестирования беспилотных такси на московских улицах. Первое время они будут ездить рядом со станциями метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Пока воспользоваться услугой могут только те, кто заполнил анкету на сайте.