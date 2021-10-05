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Facebook удалил публикации по требованию Роскомнадзора, но соцсети по-прежнему грозят штрафы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:04

Facebook удалил из одноименной соцсети и Instagram публикации с запрещенным в России контентом. Однако штраф в одну десятую или двадцатую от оборота американской компании в России все еще грозит, рассказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.

Facebook удалил материалы, но сделал это только после вызова на составление протокола, а закон требует сделать это в первые сутки. Это квалифицируется как повторное неудаление запрещенной информации.

4 октября РКН составил протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП в отношении Facebook, которому также принадлежат Instagram и WhatsApp. Речь идет о девяти публикациях, нарушающих российское законодательство.

С 2019 года регулятор направил компании более 100 уведомлений с требованием удалить их, но все эти обращения проигнорировали.

«Материалы, которые приведены в протоколе, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7600 уведомлений) и 973 — в Instagram (направлено 3500 уведомлений)», — заключил представитель РКН.

Всего штраф Facebook может составить 2–4 млрд рублей при выручке в России, по данным Лиги безопасности интернета, около 39 млрд рублей. Суммарно российские суды уже оштрафовали компанию на 70 млн рублей.

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