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В России предупредили о проблемах с поставками батончиков Bounty

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:56

Американская компания Mars предупредила о «вынужденном ограничении» поставок батончиков и конфет Bounty в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в российском представительстве.

В Mars одной из причин называют высокий спрос на товар в начале года, а также ограничение поставок сырья. Предполагается, что запасы Bounty пополнятся на складах к середине октября этого года.

Источник «Коммерсанта» в рознице заявил, что в неформальных беседах представители компании ссылаются на нехватку кокосовой стружки из‑за неурожая в странах-производителях, например, из‑за тайфунов на Филиппинах в 2020 году, в результате которых пострадали 49 млн кокосовых деревьев. Сотрудники Mars также не исключают того, что проблемы с поставками продлятся до 2022 года.

Директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова подчеркнула, что в магазинах не будет дефицита продукции под брендом Bounty. «Ситуация никак не скажется на конечном потребителе», — отметила она.

Ранее о проблемах с поставками предупредил производитель чипсов Lay’s. В компании сообщили о дефиците картофеля, который не могут собрать с полей из‑за непогоды. А в Красноярске и Волгограде с полок магазинов исчезла лапша быстрого приготовления «Доширак». Завод приостановил производство по технической причине.

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