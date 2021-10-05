В Великобритании от коронавируса умер художник по макияжу и прическам Марк Пилчер, известный по работе над сериалами «Бриджертоны» и «Аббатство Даунтон», а также фильмами «Суфражистка», «Мрачные тени», «Семь дней и ночей с Мэрилин» и «Красавица и чудовище».

Стилисту было 53 года. По словам его агента Кертиса Брауна, у стилиста не было никаких сопутствующих заболеваний, которые могли бы усугубить течение болезни. Кроме того, Пилчер прошел полную вакцинацию от COVID-19.

Недавно художник совершил путешествие в США — там он получил премию «Эмми» за работу над «Бриджертанами». Во время поездки Пилчер был здоров, однако вскоре после возвращения домой в Англию он заболел и скончался в воскресенье, 3 октября.

Пилчер был известен как один из самых талантливых специалистов в киноиндустрии. В 2018 году он был номинирован на премию «Оскар» за работу над картиной «Две королевы» с Сиршей Ронан и Марго Робби. Последним его фильмом стал «Kind’s Man: Начало» Мэттью Вона.

«Гламурный и экстравагантный, он привнес свое чутье и стиль в каждый дизайн. Никогда не ограничиваясь в своем мыслительном процессе для своих творений, он раздвигал границы и создавал работы, которые ранее никто не реализовывал», — сказали в заявлении.

Актриса Никола Кофлан, сыгравшая Пенелопу Фезерингтон в «Бриджертонах», назвала Пилчера «блестящим и дальновидным дизайнером» и призналась, что «убита горем» из‑за его потери. «Марк был так увлечен своей работой и так невероятно талантлив», — сказала она.