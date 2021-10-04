Клинт Иствуд выиграл шесть миллионов долларов в деле о фейковых новостях

Американский режиссер Клинт Иствуд выиграл 6,1 млн долларов по иску о фейковых новостях. Эту сумму кинематографисту должна выплатить литовская компания Mediatonas. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Post.

Mediatonas ранее распространил новость о том, что режиссер собирается уйти из кино. Сервис опубликовал поддельное интервью Иствуда, в котором тот якобы сообщает об остановке своей деятельности в Голливуде.

В фейковом интервью кинематографист утверждает, будто сосредоточится на продаже марихуаны и продуктов из нее, которые осуществляет один литовский дистрибутор. Наркотическое вещество, по заверениям издания, предлагает Иствуду «нечто большее», нежели кино.

Узнав о статье, режиссер подал в суд на медиакомпанию. Ее представители так и не ответили на судебную повестку. Тогда окружной суд Калифорнии удовлетворил жалобу Иствуда.

«Занимаясь этим делом,… мистер Иствуд вновь продемонстрировал готовность противостоять правонарушениям и привлекать к ответственности тех, кто пытается незаконно нажиться на его имени, облике и доброй воле», — сказал адвокат Джордан Сасман.