Джон Сина и Кэти Бейтс снимутся в политическом триллере The Independent («Независимые») вместе с Джоди Тернер-Смит и Брайаном Коксом. Об этом сообщает NME.

Бейтс и Сина исполнят роли кандидатов на пост президента от разных партий. Тернер-Смит сыграет «молодую журналистку-идеалистку», а Кокс ее коллегу. В преддверии президентских выборов они попытаются разоблачить заговор, который повлияет на исход голосования.

«Исключительные актерские способности Кэти, а также невероятная привлекательность и способность Сины перевоплощаться на экране делают их невероятными дополнениями к этому фильму. Мы счастливы, что они подписали контракт», — рассказал Брайан О’Ши из финансирующей киноленту компании The Exchange.

Режиссером картины выступит документалистка Эми Райс, известная по фильму 2009 года «Сделано людьми: Выборы Барака Обамы». Сценарий напишет Эван Партер, который также является одним из продюсеров совместно с Райаном Каннингемом («Потерянные»), Сэмом Бисби («Последняя смена»), Теодорой Данлэп («Длинный уик-энд») и Кэдди Ванасирикул («Дублерша»).

Производство триллера должно начаться в ноябре. Когда состоится релиз, пока неизвестно.