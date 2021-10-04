Кира Найтли снимется в фильме «Бостонский душитель» от Ридли Скотта

Актриса Кира Найтли снимется в новой драме о серийном убийце «Бостонский душитель». Об этом сообщает Collider.

Она исполнит роль Лоретты МакЛохлин, которая расследовала серию убийств в Бостоне. Она была первой, кто смог связать многочисленные преступления и раскрыть личность преступника.

Действия фильма будут происходить в 1960-х годах. Тогда МакЛохлин объединилась со своей коллегой-журналисткой Джин Коул, чтобы информировать местных женщин о последних событиях громкого дела.

В качестве режиссера и сценариста выступит Мэтт Раскин («Краун-Хайтс»). Для более точной интерпретации событий он разыскал семьи Маклохлин и Коул, а также изучил материалы дела. Продюсерами ленты станут Ридли Скотт («Ганнибал») и Марго Робби («Куколка»).

Съемки киноленты начнутся в декабре в Бостоне. Когда состоится релиз, пока неизвестно.