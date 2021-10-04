Путин учредил День отца, в российском Spotify появились подкасты и другие новости дня

В России шестой день увеличивается заболеваемость ковидом. За последние сутки зарегистрировали 25 781 случай. Умерли 883 человека.

Владимир Путин учредил День отца. Праздник планируется отмечать в третье воскресенье октября, в этом году оно выпадает на 17 октября.

Ларс Вилкс, нарисовавший собаку с головой пророка Мухаммеда, погиб в ДТП в возрасте 75 лет. На него совершались покушения, его дом поджигали, а за его голову террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ) обещала награду в 100 тыс. долларов.

Независимая комиссия католической церкви выявила около 3000 педофилов среди священников. Первые случаи насилия датированы 1950 годом.

Суд продлил арест журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова до 7 января 2022 года. К этому моменту он будет под стражей уже полтора года.

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награду присудили за открытие рецепторов температуры и осязания.

В российском Spotify наконец появились подкасты. Однако компания никак это не прокомментировала.

В скором времени в Польше завершится работа над крупнейшей в мире фреской по «Ведьмаку». Она занимает 26 этажей и достигает в высоту 78 метров.

THR опубликовал список октябрьских премьер на Netflix. Рассказываем о самых интересных релизах этого месяца.

Mujuice выпустил клип «Такое фиговое лето». Его героини переживают простые летние радости: вечеринку, поездку в электричке, прогулку по железнодорожным путям.

Вокалист Depeche Mode Дейв Гаан выпустит альбом кавер-версий на Боба Дилана, Нила Янга, Cat Power и других милых его сердцу исполнителей. Первый сингл — уже в эту пятницу.

Netflix показал трейлер мюзикла «Тик-так, бум!» с Эндрю Гарфилдом в роли композитора Джонатана Ларсона. Режиссером фильма выступил автор «Гамильтона» Лин-Мануэль Миранда.

27 ноября состоится гала-концерт, посвященный 75-летию балетмейстера Бориса Эйфмана. В программу войдут фрагменты из самых знаменитых спектаклей хореографа — постановок «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Роден, ее вечный идол» и других.

В Москве с 15 по 31 октября в ресторане Spaten Haus Grand пройдет празднование национального немецкого фестиваля Октоберфест. В зависимости от дня недели билет будет стоить от 1000 до 4000 рублей.