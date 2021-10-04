«Больше ни глотка этой дряни»: Coca-Cola выпустила противоречивую рекламу с отсылкой к видеоиграм

Coca-Cola выпустила новую рекламу своей газировки, в которой напиток помогает закончить войну в игре. Пользователи нашли в ней скопированные сцены из World of Warcraft, иронию над культурой видеоигр и нелепую подачу. Теперь они пишут возмущенные комментарии и ставят дизлайки.

Ролик «Магия момента» появился на ютьюб-канале компании еще 26 сентября. В вымышленной игре проходит киберспортивный матч, в котором соревнуются две команды. Один из игроков выпивает Coca-Cola и внезапно отказывается сражаться, опуская оружие. Вскоре к нему присоединяются и другие персонажи, а в фэнтезийной вселенной наступает мир.