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«Больше ни глотка этой дряни»: Coca-Cola выпустила противоречивую рекламу с отсылкой к видеоиграм

Виктория Шанина
Сегодня в 20:48

Coca-Cola выпустила новую рекламу своей газировки, в которой напиток помогает закончить войну в игре. Пользователи нашли в ней скопированные сцены из World of Warcraft, иронию над культурой видеоигр и нелепую подачу. Теперь они пишут возмущенные комментарии и ставят дизлайки.

Ролик «Магия момента» появился на ютьюб-канале компании еще 26 сентября. В вымышленной игре проходит киберспортивный матч, в котором соревнуются две команды. Один из игроков выпивает Coca-Cola и внезапно отказывается сражаться, опуская оружие. Вскоре к нему присоединяются и другие персонажи, а в фэнтезийной вселенной наступает мир.

К 3 октября видео набрало уже 7100 дизлайков при 795 лайках. На русскоязычном канале Coca-Cola (там ролик вышел 1 октября) ситуация похожая — 1500 дизлайков при 117 лайках. А в комментариях — масса хейтеров.

«Одна из худших реклам, которую я когда‑либо видела»
«Одна из худших реклам, которую я когда‑либо видела»
«Это была самая дурацкая и безумная политическая карикатура, которую я видел за долгое время. Отличная работа!»
«Это была самая дурацкая и безумная политическая карикатура, которую я видел за долгое время. Отличная работа!»

Юзеры недовольны тем, что Coca-Cola будто бы транслирует распространенный стереотип о том, что видеоигры побуждают детей к насилию. Они обвиняют компанию в предрассудках и популизме.

Некоторые пользователи заметили сходство вымышленной игры из рекламы Coca-Cola и трейлера к дополнению популярного фэнтези World of Warcraft.

Там можно заметить похожие стрелы, раненые тела и щиты. Более того, в некоторых эпизодах совпадает композиция сцен и расположение героев.

Скриншот из ролика Coca-Cola

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Скриншот из трейлера World of Warcraft

2 из 2

Скриншот из ролика Coca-Cola

1 из 2

Скриншот из трейлера World of Warcraft

2 из 2

Теперь пользователи активно присоединяются к спонтанному флешмобу, в котором заявляют, что перейдут с газировки Coca-Cola на напиток главных конкурентов — компании Pepsi.

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