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Arca анонсировала продолжение альбома «KiCk i» и выпустила клип на фит с Сией 20:03
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Arca анонсировала продолжение альбома «KiCk i» и выпустила клип на фит с Сией

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:03

Артистка Алехандра Герси, известная как Arca, анонсировала продолжение прошлогоднего альбома «KiCk i», которое выйдет 3 декабря. «KiCk ii» — это вторая часть масштабного релиза, всего запланировано четыре части.

Вдобавок Arca представила клип на пока что единственный заявленный фит из грядущей пластинки — «Born Yesterday» с Сией. Только сама Сиа в ролике не появляется.

Всего на «KiCk ii» будет 12 треков. В сентябре певица выпустила испаноязычную сингл «Incendio», но на пластинке он не появится.

В январе Arca опубликовала макси-сингл «Madre», а годом ранее записала сингл «@@@@@» продолжительностью 62 минуты, который стал первым официальным релизом артистки с 2017 года.

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