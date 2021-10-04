Тильда Суинтон сыграет в мюзикле о последней семье на Земле. Его поставит Джошуа Оппенхаймер

Тильда Суинтон исполнила одну из ролей в мюзикле «Золотой век», который поставит режиссер Джошуа Оппенхаймер («Акт убийства»). Вместе с ней в проекте примут участие Джордж МакКей («1917») и Стивен Грэм («Большой куш», «Подпольная империя»), сообщил Deadline.

Актеры сыграют последнюю на земле семью. Съемки проекта начнутся в 2022 году. Производством займется студия Neon, известная по оскароносной картине «Паразиты» и драме «Спенсер». Оппенхаймер сам выступит продюсером фильма вместе с Сигне Берге Соренсен.

Участие в работе над лентой примут компании Wild Atlantic Pictures и Match Factory Productions, а также UTA Independent Film Group. Финансировать проект будут в том числе Датский институт кино и немецкий Фонд кино и медиа NRW.

Суинтон недавно приняла участие в картине Апичатпонга Вирасетакуна «Память» — ее трейлер можно посмотреть здесь. МакКей скоро появится в драме «Волк» вместе с Лили-Роуз Депп.