В сети появился трейлер мюзикла «Тик-так, бум!» с Эндрю Гарфилдом в главной роли

Netflix поделился трейлером мюзикла «Тик-так, бум!» с Эндрю Гарфилдом в роли композитора Джонатана Ларсона. Фильм выйдет на стрим-сервисе 19 ноября.
В ролике показали молодого Ларсона за работой в закусочной «Лунный танец». Параллельно с этим он пытается закончить рок-мюзикл, над которым трудится уже восемь лет и надеется, что когда‑то он станет хитом. Со временем Ларсон начинает чувствовать давление от девушки, которая мечтает о жизни за пределами Нью-Йорка, и друга, променявшего мечту на хорошую зарплату.
«Когда время идет, Джон оказывается на перепутье и задается вопросом, с которым сталкивался каждый: что мы должны делать с тем временем, которое у нас есть?» — сказано в описании фильма.
В «Тик-так, бум!» сыграли Александра Шипп («Люди Икс: Темный Феникс»), Робин де Хесус («Парни в группе»), Джошуа Генри («Секс в большом городе»), Эмджей Родригес («Поза»), Брэдли Уитфорд («Прочь»), Тарик Троттер из группы The Roots, Джудит Лайт («Мне очень жаль») и Ванесса Хадженс («Классный мюзикл»).
В основу фильма положен одноименный автобиографический мюзикл Джонатана Ларсона. Режиссером выступил композитор и драматург Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «На высоте мечты»), продюсерами — Рон Говард и Брайан Грейзер, которые совместно работали над проектами «Утраченный символ», «День, когда спорт остановился», «68 Виски», «Паваротти» и другими.
Вместе с трейлером Netflix выпустил и заглавный саундтрек «30/90». Песню исполнили Эндрю Гарфилд, Джошуа Генри и Ванесса Хадженс.