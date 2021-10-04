В сети появился трейлер мюзикла «Тик-так, бум!» с Эндрю Гарфилдом в главной роли

Netflix поделился трейлером мюзикла «Тик-так, бум!» с Эндрю Гарфилдом в роли композитора Джонатана Ларсона. Фильм выйдет на стрим-сервисе 19 ноября.

В ролике показали молодого Ларсона за работой в закусочной «Лунный танец». Параллельно с этим он пытается закончить рок-мюзикл, над которым трудится уже восемь лет и надеется, что когда‑то он станет хитом. Со временем Ларсон начинает чувствовать давление от девушки, которая мечтает о жизни за пределами Нью-Йорка, и друга, променявшего мечту на хорошую зарплату.

«Когда время идет, Джон оказывается на перепутье и задается вопросом, с которым сталкивался каждый: что мы должны делать с тем временем, которое у нас есть?» — сказано в описании фильма.