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В сети появился трейлер мюзикла «Тик-так, бум!» с Эндрю Гарфилдом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:28

Netflix поделился трейлером мюзикла «Тик-так, бум!» с Эндрю Гарфилдом в роли композитора Джонатана Ларсона. Фильм выйдет на стрим-сервисе 19 ноября.

В ролике показали молодого Ларсона за работой в закусочной «Лунный танец». Параллельно с этим он пытается закончить рок-мюзикл, над которым трудится уже восемь лет и надеется, что когда‑то он станет хитом. Со временем Ларсон начинает чувствовать давление от девушки, которая мечтает о жизни за пределами Нью-Йорка, и друга, променявшего мечту на хорошую зарплату.

«Когда время идет, Джон оказывается на перепутье и задается вопросом, с которым сталкивался каждый: что мы должны делать с тем временем, которое у нас есть?» — сказано в описании фильма.

В «Тик-так, бум!» сыграли Александра Шипп («Люди Икс: Темный Феникс»), Робин де Хесус («Парни в группе»), Джошуа Генри («Секс в большом городе»), Эмджей Родригес («Поза»), Брэдли Уитфорд («Прочь»), Тарик Троттер из группы The Roots, Джудит Лайт («Мне очень жаль») и Ванесса Хадженс («Классный мюзикл»).

В основу фильма положен одноименный автобиографический мюзикл Джонатана Ларсона. Режиссером выступил композитор и драматург Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «На высоте мечты»), продюсерами — Рон Говард и Брайан Грейзер, которые совместно работали над проектами «Утраченный символ», «День, когда спорт остановился», «68 Виски», «Паваротти» и другими.

Вместе с трейлером Netflix выпустил и заглавный саундтрек «30/90». Песню исполнили Эндрю Гарфилд, Джошуа Генри и Ванесса Хадженс.

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