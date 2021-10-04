В Москве пройдет гала-концерт к юбилею Бориса Эйфмана. На нем покажут фрагменты из нового спектакля

На сцене концертного зала «Барвиха Luxury Village» 27 ноября состоится гала-концерт, посвященный 75-летию балетмейстера Бориса Эйфмана. Об этом «Афиша Daily» узнала от организаторов представления.

В программу войдут фрагменты из самых знаменитых спектаклей хореографа — постановок «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторону греха», «Реквием», «Красная Жизель», «Русский Гамлет», «Чайковский. Pro et Contra» и «Эффект Пигмалиона».

Кроме того, на юбилейном концерте впервые покажут несколько сцен из готовящегося к выпуску в 2022 году спектакля «Чайка. Балетная история» по мотивам пьесы Антона Чехова. По словам организаторов, для шоу будут выбраны самые выразительные сцены.

Гала-представление будет состоять из двух актов и продлится 1 час 45 минут. Оно начнется в 19.00. Билеты на концерт можно купить на сайте «Афиши».