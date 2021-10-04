Еврейский музей и центр толерантности вместе с изданием «Такие дела» начали поиск историй для веб-проекта «Несомной», посвященного «серой зоне» насилия. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Авторы проекта ищут истории агрессии и подавления в отношениях родителей и детей, друзей или партнеров; травли в школе, соцсетях или на работе; манипуляций и эмоциональной зависимости.

Поделиться историей может каждый — сделать это можно на сайте «Несомной», отправив видео или аудиозапись. Там же можно посмотреть тизер проекта.

Все записи, прошедшие модерацию, станут частью веб-проекта «Несомной» и одноименной выставки в Еврейском музее и центре толерантности, которая откроется 17 ноября. В музее появится место под названием «комната историй». Там есть необходимое оборудование и обеспечена приватность для желающих участвовать в проекте.

Личные истории станут второй частью проекта «Несомной». Первая — это документалка на основе интервью с 12 героями, которые пережили опыт эмоционального насилия и приняли решение поделиться им с камерой.

«По словам героев нашего фильма, лучший способ справиться с травматическим опытом — это говорить о нем, обсуждать его. Такую возможность мы хотим дать и зрителям проекта: они смогут продолжить этот фильм, дополнив его своими историями», — рассказала директор Центра толерантности Анна Макарчук.