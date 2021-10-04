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Бэтмен ворвался на Парижскую неделю моды: коллаборация Warner Bros. и Lanvin 18:06
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Бэтмен ворвался на Парижскую неделю моды: коллаборация Warner Bros. и Lanvin

Виктория Шанина
Сегодня в 18:06

Французский модный дом Lanvin и киностудия Warner Bros. представили совместную коллекцию на Paris Fashion Week (Неделя моды в Париже). На подиуме, где презентовалась коллекция бренда весна-лето 2022, неожиданно оказался Бэтмен. Точнее, картинки из комиксов DC про супергероя с маской летучей мыши.

Изображения культовых персонажей, таких как Бэтмен и Женщина-кошка, создатели перевели в графические принты. Например, на моделях появились оверсайз-рубашка с ярким портретом главного героя и кроп-топ с бэтмобилем.

«Я всегда ищу способ включить личные отсылки, которыми я одержим, и ставить их в контекст с кодами домов. Ар-деко очень важно для Lanvin, и, наблюдая за фильмами про Бэтмена 1990-х годов, я понял, в какой степени его вселенная была определена идеями архитектуры ар-деко», — сказал креативный директор модного дома Бруно Сиалелли.

Итальянский журнал Fashion Magazine отмечает, что авторы коллекции вдохновлялись 1960-ми, а Сиалелли отдал дань уважения личности основательницы дома Жанны Ланвен. Создатели используют металлические ткани, яркие материалы и блестки, взятые из архивов модного дома Concerto, при этом фасоны вполне современные.

Кульминацией стал выход на подиум супермодели Наоми Кэмпбелл в тотал-блэк костюме и с развивающимся супергеройским плащом за спиной.

Рисунки с Бэтменом появились даже на легендарных кроссовках Lanvin Curb. И несмотря на эффектное появления Кэмпбелл, самой обсуждаемой темой в соцсетях стала именно эта часть показа.

А так в интернете отреагировали на коллекцию с Бэтменом в целом:

Короткие комментарии оставили и некоторые популярные телеграм-каналы.

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