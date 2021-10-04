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Бали разрешит въезд иностранным туристам с 14 октября

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:06

С 14 октября иностранные туристы вновь смогут посетить Бали. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Ослабление коронавирусных ограничений в Индонезии будет происходить постепенно. Поэтому прибывшим путешественникам придется пройти восьмидневный карантин за свой счет.

В первую очередь правительство разрешило въезд туристам из Китая, Японии и Южной Кореи. Министр туризма Сандиага Уно отметил, что этот список будет пополняться.

«В него войдут страны, которые будут соответствовать определенным критериям, например контроль над ситуацией с коронавирусом. Также в конкретной стране требования к вакцинации должны соответствовать нашему стандарту», — добавил он.

В настоящее время в Индонезии одобрено использование вакцин Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и «Спутник V».

Изначально власти хотели открыть Бали для путешественников еще в июле. Но были вынуждены отказаться от этого плана из‑за резкого прироста заболевших коронавирусом в стране.

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