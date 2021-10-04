Путин ввел День отца. В этом году отмечать его будут 17 октября

Владимир Путин учредил День отца, который будут отмечать в третье воскресенье октября. Указ президента появился на портале правовой информации.

В этом году День отца выпадает на воскресенье следующей недели, 17 октября. Это первый подобный праздник в России.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца», — следует из указа, который вступает в силу со дня его подписания.

День матери, введенный первым президентом Борисом Ельциным в 1998 году, отмечается в последнее воскресенье ноября.

Указ Путина не предполагает наделения Дня отца статусом общегосударственного выходного. РБК отмечает, что в регионах этот день отмечается уже несколько лет, но в другие даты. Местные власти устраивают праздничные мероприятия и вручают особые награды.