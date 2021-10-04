Лидер Depeche Mode Дейв Гаан выпустит альбом каверов вместе с проектом Soulsavers

Вокалист группы Depeche Mode Дейв Гаан выпустит альбом каверов совместно с проектом Soulsavers. В треклист пластинки, получившей название «Imposter» войдут композиции Боба Дилана, Нила Янга, Пи Джей Харви. Об этом пишет NME.

Сам Гаан пытается отстраниться от слова «кавер-версия» и называет треки реинтерпретациями. Первый сингл с альбома выйдет в эту пятницу, это перепетая версия песни «Metal Heart» американской исполнительницы Шарлин Мари Маршалл, работающей под псевдонимом Cat Power.

Всего на пластинке будет 12 композиций. Британский проект Soulsavers в данном случае отвечает за музыку — музыканты записали с Гааном несколько его предыдущих сольных релизов.

Послушайте две прошлых работы Дейва Гаана — его дуэт с английской группой Goldfrapp и совместный трек с проектом Humanist. Или прочтите наш гид по альбомам Depeche Mode от худшего к лучшему.