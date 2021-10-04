Замминистра промышленности России объявил о регистрации прибора «Тор» для подавления коронавируса

Росздравнадзор зарегистрировал российский аппарат «Тор» — он предназначен для дистанционного электромагнитного подавления вирусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли России Василия Шпака.

«Прибор не имеет аналогов в мире. Полторы недели назад он получил регудостоверение как медицинское изделие. Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией», — заявил Шпак на форуме «Микроэлектроника-2021».

Он добавил, что такое устройство размещено в зале, где проходит форум. По окончании мероприятия организаторы соберут статистику заболеваемости.

Информацию о «Торе» можно найти на сайте его разработчика АО «Концерн Гранит». Он утверждает, что устройство создает «широкополосное электромагнитное излучение на низкоинтенсивных высоковольтных импульсах, под его воздействием вирус теряет способность к активному размножению».