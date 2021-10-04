перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Зомби-апокалипсис, ромкомы и Джейк Джилленхол: октябрьские премьеры на Netflix 16:16
В Польше завершается работа над крупнейшей в мире фреской по «Ведьмаку» 16:16
Суд продлил арест Ивана Сафронова до 7 января 2022 года 15:57
Петербургский «Манеж» организует онлайн-лекцию философа Бориса Гройса 15:33
Stephanie LeBlanc/Unsplash
Во Франции выявили более 3000 педофилов в католической церкви 15:33
Саратовский полицейский майнил криптовалюту в здании МВД. На него завели уголовное дело 15:31
Роспотребнадзор: массовые мероприятия больше трех тысяч человек в регионах не проводятся 14:30
Московская группа Manicure представит первый за последние семь лет альбом в клубе «16 тонн» 14:28
Китай разработал этические принципы для регулирования искусственного интеллекта 13:57
Экс-мэра Владивостока задержали по делу о взятке в особо крупном размере 13:44
Памфилова пообещала подать в суд на журналистов, которые пишут «клевету» о выборах в Госдуму 13:39
Производитель сигарет Philip Morris возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России 12:45
Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян 12:41
Катар, где пройдет ЧМ-2022 по футболу, откроет границы для привитых «Спутником V» 12:35
Фильм «Веном-2» поставил рекорды проката в России и США 12:17
В России выявили 25 781 новый случай коронавируса 12:09
Pool/Getty Images
Парламент Японии избрал нового премьер-министра. Прошлый продержался на этом посту около года 11:30
Вечеринки, электрички и прогулки по путям в клипе Mujuice на трек «Такое фиговое лето» 11:11
Российские издатели пожаловались в РКН на пиратство в Instagram 10:15
Автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в ДТП 9:06
Отключить рекламу

Суд продлил арест Ивана Сафронова до 7 января 2022 года

Семён Гудошников
Сегодня в 15:57

Московский городской суд продлил срок ареста журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Он останется под стражей до 7 января 2022 года, сообщает телеграм-канал «СвободуСафронову!».

В данный момент Сафронов находится в следственном изоляторе «Лефортово». К 7 января срок его содержания под стражей составит полтора года.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли).

В апреле 2021 года на руководителя правозащитной организации «Команда 29» адвоката Ивана Павлова — основного защитника Ивана Сафронова — завели уголовное дело. Ему вменяют разглашение данных предварительного расследования по делу экс-журналиста. Наказание по ней — штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста. В сентябре 2021 года Павлов покинул Россию.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Мосгорсуд
Роскосмос
СИЗО "Лефортово"
НАТО
Ведомости
Люди
Иван Сафронов
Иван Павлов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить