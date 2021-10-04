Суд продлил арест Ивана Сафронова до 7 января 2022 года

Московский городской суд продлил срок ареста журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Он останется под стражей до 7 января 2022 года, сообщает телеграм-канал «СвободуСафронову!».

В данный момент Сафронов находится в следственном изоляторе «Лефортово». К 7 января срок его содержания под стражей составит полтора года.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли).

В апреле 2021 года на руководителя правозащитной организации «Команда 29» адвоката Ивана Павлова — основного защитника Ивана Сафронова — завели уголовное дело. Ему вменяют разглашение данных предварительного расследования по делу экс-журналиста. Наказание по ней — штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста. В сентябре 2021 года Павлов покинул Россию.