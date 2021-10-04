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Зомби-апокалипсис, ромкомы и Джейк Джилленхол: октябрьские премьеры на Netflix

Виктория Шанина
Сегодня в 16:16

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал список октябрьских премьер на стриминговой платформе Netflix. Рассказываем о самых интересных дебютах этого месяца.

Спойлер: ниже вы найдете криминальный триллер с Джейком Джилленхолом в главной роли, приквел «Армии мертвецов» Зака Снайдера, забавный сериал «Семейный бизнес» французского производства и новый сезон атмосферной мелодрамы «Маленькие вещи» из Индии.

«Виновный»

1 октября

Оператор службы спасения Джо Бэйлор отвечает на звонок женщины, которая находится в смертельной опасности. Он может помочь ей только по телефону, но сделает это любой ценой. В главной роли — Джейк Джилленхол.

Интересный факт: «Виновный» — это ремейк одноименного датского фильма 2017 года. Режиссером выступил Антуан Фукуа, сценарий написал Ник Пиццолатто.

«Сбежать от гробовщика»

5 октября

Лента расскажет о приключении рестлеров из команды New Day — Ксавье Вудса, Биг И и Кофи Кингстона — в особняке Гробовщика, превратившегося в дом с привидениями. Им предстоит противостоять самым глубоким своим страхам.

Интересный факт: Это интерактивный фильм, созданный по технологии, которая используется при создании видеоигр. Зрители смогут влиять на развитие сюжета картины.

«В твоем доме кто‑то есть»

6 октября

Хоррор режиссера Патрика Брайса расскажет о группе подростков — учениках выпускного класса школы Осборн, которых начинает преследовать таинственный убийца в маске. Маньяк планирует раскрыть темные тайны всех своих жертв, и только школьники способны остановить убийства.

Интересный факт: Фильм создан по мотивам бестселлера Стефани Перкинс, который издательство АСТ признало одним из лучших молодежных триллеров. Над лентой работали создатели сериала «Очень странные дела» и франшизы «Заклятие».

«Код на миллиард долларов»

7 октября

Основное место действия мини-сериала — зал суда. За 25 лет до процесса компьютерные фанаты Карстен и Юри из Берлина создали Terravision — предшественника сервиса Google Earth. А теперь они хотят отсудить у гиганта индустрии круглую сумму за плагиат.

Интересный факт: Лента основана на реальных событиях — Terravision разработали в 1994 году, а Google решили размещать изображения Земли со спутников только в 2005-м. До появления «Кода на миллиард долларов» об этой истории практически никто не слышал.

«Дело семейное», 3 сезон

8 октября

В финальном сезоне семью Хазан похищает Пенелопа Кавиллан, и герои попадают в руки крупного картеля. Теперь их держат в глубоко изолированном монастыре, где Иосиф со своими родственниками начинает выращивать «магические» грибы и называет их FalafeLSD (от слова «фалафель»).

Интересный факт: Режиссер Игорь Готсман и исполнитель главной роли Джонатан Коэн сами писали сценарий ко всем трем сезонам шоу. Сюжет начинался с событий в небольшом кофешопе во Франции, а затем перерос в интриги и конкуренцию обычной семьи с крупными наркокартелями.

«Дистанция спасения»

13 октября

Триллер, снятый по роману выдающейся аргентинской писательницы Саманты Швеблин, рассказывает о женщине по имени Анада, которая без движения лежит вдали от дома, и мальчике, который пытается помочь ей вспомнить, что произошло. Еще недавно чужие люди начинают вместе воссоздавать мрачную историю.

Интересный факт: режиссером картины выступила Клаудия Льоса, обладательница премии Teddy за лучший короткометражный фильм и «Золотого медведя» за картину «Молоко скорби» 2009 года. Последняя получила 8 наград на разных кинофестивалях и 3 номинации, в том числе на «Оскар».

«Гиацинт»

13 октября

Действие польской картины от Петра Домалевского происходит в 1985 году. Молодой офицер из Варшавы узнает об убийстве, но с результатами расследования он не согласен, и решает взять поиски правды в свои руки.

Интересный факт: Продюсер ​​Петр Собочински мл. и актер Томаш Зитек не впервые встречаются на съемочной площадке — они уже работали вместе над картиной «Тело христово». В 2020 году картина была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а сборы в прокате достигли почти 10 млн долларов.

«Маленькие вещи», 4 сезон

15 октября

Друв и Кавье отправляются в красивое и очень захватывающие путешествие, но даже там их догоняют неразрешенные семейные вопросы. Четвертый сезон проекта станет финальным.

Интересный факт: На ютьюб-канале индийского Netflix трейлер сериала набрал 1,5 млн просмотров — в два раза больше, чем вышедший ранее тизер «Очень странных дел 4».

«Ты», 3 сезон

15 октября

Новый сезон шоу «Ты» расскажет о дальнейшей судьбе сталкера и маньяка Джо Голдберга и его опасной подруги — а теперь и жены — Лав. Герои переедут в тихий пригород, чтобы начать новую жизнь без преступлений, и впервые станут родителями. Однако их отношения разладятся, когда соседкой станет привлекательная молодая женщина.

Интересный факт: создатели «Ты» собрали звездную команду, включая актеров Пенна Бэджли («Сплетница»), Викторию Педретти («Призрак дома на холме», «Однажды в… Голливуде»), Тати Габриэль («Дом совы») и Микаэлу МакМанус («Дневники вамприа»), а также шоураннера Серу Гэмбл («Сверхъестественное»).

«Клыки ночи»

20 октября

Молодой шофер из Лос-Анджелеса должен доставить двух девушек на две разные вечеринки, но они оказываются не теми, за кого себя выдают. Ему придется побороться за свою жизнь.

Интересный факт: главные роли в картине сыграли Сидни Суини и Меган Фокс. Возможно, именно поэтому «Клыки ночи» — одна из самых ожидаемых картин в сети.

«Армия воров»

29 октября

Обычный банковский служащий Дитер знакомится с командой самых разыскиваемых Интерполом преступников, и из скромного парня превращается в профессионального взломщика, вскрывающего неприступные сейфы по всей Европе.

Интересный факт: «Армия воров» — это приквел «Армии мертвецов» Зака Снайдера, но бразды правления режиссер передал Маттиасу Швайгхеферу, который также сыграет главную роль. За первые четыре недели оригинальная картина вошла в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix.

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