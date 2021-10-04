В Польше завершается работа над крупнейшей в мире фреской по «Ведьмаку»

В польском городке Лодзь заканчивается работа над крупнейшей в мире фреской по «Ведьмаку». Об этом сообщается в местной группе в фейсбуке.

Фреска занимает 26 этажей и достигает высоты 78 метров. На ней изображен Геральт из Ривии с мячом на фоне моря.