В Польше завершается работа над крупнейшей в мире фреской по «Ведьмаку»

В польском городке Лодзь заканчивается работа над крупнейшей в мире фреской по «Ведьмаку». Об этом сообщается в местной группе в фейсбуке.
Фреска занимает 26 этажей и достигает высоты 78 метров. На ней изображен Геральт из Ривии с мячом на фоне моря.
Власти Польши отметили, что работа была вдохновлена картиной «Странник над морем тумана» 1818 года Каспара Давида Фридриха. На ней изображен мужчина, стоящий на скалистом выступе с тростью в руке, на фоне моря, окутанного туманом.
Официально фреску представят в октябре, в рамках 32-го международного фестиваля комиксов и игр.
«Ведьмак» — фэнтези-книга польского писателя Анджея Сапковского, которая впоследствии легла в основу одноименной видеоигры и сериала. 17 декабря на Netflix выйдет второй сезон шоу, трейлер которого можно посмотреть здесь.