Петербургский «Манеж» организует онлайн-лекцию философа Бориса Гройса

Центральный выставочный зал «Манеж» проведет онлайн-лекцию философа и теоретика искусства Бориса Гройса «Зрители vs фоловеры: два режима современного имиджа». Старт трансляции — 7 октября, в 19.00, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе культурной площадки.

Разговор планируется построить вокруг разницы между традиционным изображением и цифровым. У последнего, в отличие от изображений в офлайне, существует конкретный адрес, а также определенный контекст, в который оно вписано. При этом в музеях и частных собраниях те обычные, традиционные изображения, «которые не признаются особо ценными или подлежащими коллекционированию, остаются безадресными — элементами неопределенного визуального шума».

Событие пройдет в формате Zoom-конференции. Участие бесплатное. Необходимо предварительно зарегистрироваться и установить приложение Zoom. Ссылка для подключения к конференции придет на почту, указанную при регистрации, за час до события. Лекция будет на английском языке с синхронным переводом на русский.

Почитайте архивное интервью Бориса Гройса, которое «Афиша» взяла у философа в 2015 году, когда он выступал с лекцией в московском музее «Гараж».