Московская группа Manicure представит первый за последние семь лет альбом в клубе «16 тонн»

Московская группа Manicure представит 6 октября в клубе «16 тонн» альбом «Моя вечная весна». Это первая пластинка группы после семилетнего перерыва, сообщили «Афише Daily» организаторы.

Запись вышла ранее в этом году, теперь Manicure возвращаются и к живым выступлениям. По сравнению с прошлыми релизами группы, выпущенными еще в первой половине 2010-х, наполнение нового стало более танцевальным и электронным. Один из треков с альбома, «Серебряные дни», Manicure обещают исполнить живьем вместе с группой «Комсомольск».