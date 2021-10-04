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Роспотребнадзор: массовые мероприятия больше трех тысяч человек в регионах не проводятся

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:30

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые мероприятия численностью больше трех тысяч человек «остановлены во всей стране». Об этом пишет «Коммерсант».

Изначально многие СМИ написали, что массовые мероприятия в России отменили, но это не так. Никаких новых указов и ограничений не объявили, а Попова описала сложившуюся практику по борьбе с коронавирусом в регионах страны.

Для концертов, футбольных матчей и прочих мероприятий действуют прежние правила. Крупные события проводят только с разрешения главного государственного санитарного врача, исходя из эпидемиологической обстановки.

Только в двух регионах страны разрешены мероприятия на 1000–3000 участников. В каких, не уточнили.

Попова назвала ситуацию напряженной: темпы роста заболеваемости ковидом в 12 регионах России составляют 20% и выше, количество заражений выросло в 67 регионах.

Глава ведомства также подчеркнула, что в ряде регионов недостаточно соблюдается масочный режим, несмотря на рост заболеваемости.

В России шестой день увеличивается заболеваемость ковидом. За последние сутки зарегистрировали 25 781 случай. Умерли 883 человека.

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