Роспотребнадзор: массовые мероприятия больше трех тысяч человек в регионах не проводятся

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые мероприятия численностью больше трех тысяч человек «остановлены во всей стране». Об этом пишет «Коммерсант».

Изначально многие СМИ написали, что массовые мероприятия в России отменили, но это не так. Никаких новых указов и ограничений не объявили, а Попова описала сложившуюся практику по борьбе с коронавирусом в регионах страны.

Для концертов, футбольных матчей и прочих мероприятий действуют прежние правила. Крупные события проводят только с разрешения главного государственного санитарного врача, исходя из эпидемиологической обстановки.

Только в двух регионах страны разрешены мероприятия на 1000–3000 участников. В каких, не уточнили.

Попова назвала ситуацию напряженной: темпы роста заболеваемости ковидом в 12 регионах России составляют 20% и выше, количество заражений выросло в 67 регионах.

Глава ведомства также подчеркнула, что в ряде регионов недостаточно соблюдается масочный режим, несмотря на рост заболеваемости.

В России шестой день увеличивается заболеваемость ковидом. За последние сутки зарегистрировали 25 781 случай. Умерли 883 человека.