Во Франции выявили более 3000 педофилов в католической церкви

Во Франции выявили более 3000 служителей католической церкви, которые были замешаны в педофилии. Об этом сообщает агентство AFP.

Независимая комиссия церкви, состоящая из социологов, историков и теологов два с половиной года изучала судебные и полицейские архивы, а также интервью со свидетелями, записанные с 1950 года по наши дни. Всего она выявила от 2900 до 3200 педофилов среди священников и сотрудников церкви.

Полный текст доклада, состоящий из 2500 страниц, будет опубликован 5 октября. Глава комиссии Жан-Марк Сов отметил, что в нем указано количество не только правонарушителей, но и самих жертв. Предполагается, что доклад будет внимательно изучен в Ватикане.

«Я думаю, что мы будем вынуждены столкнуться с этим бременем, каким бы мрачным оно ни было, чтобы затем мы могли принять необходимые меры», — сказала Вероник Маргрон, президент Религиозной конференции Франции.

Комиссия передала прокурорам записи о 22 случаях насилия, по которым можно возбудить уголовные дела. По словам Сов, епископам и служителям церкви сообщили об обвинениях в адрес священников, которые все еще живы.

1 июня этого года папа римский Франциск запретил священникам совершать насильственные действия в отношении других людей. Теперь за «злоупотребление полномочиями» предусмотрена уголовная ответственность, а за педофилию — лишение духовного стана.

Осенью 2020 года католическую церковь Англии обвинили в покрывательстве домогательств к несовершеннолетним. С 1970 по 2015 год церковь получила более 900 жалоб о 3000 случаев насилия над детьми, которые были совершены священниками и монахами.