Саратовский полицейский майнил криптовалюту в здании МВД. На него завели уголовное дело

В Саратове на полицейского завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Мужчина майнил криптовалюту прямо в здании местного МВД, следует из сообщения на сайте СК по Саратовской области.

Сотрудник полиции установил в неиспользуемом помещении два электронных устройства для добычи криптовалюты и подключил их к электросети. С декабря 2020 по июль 2021 года за электричество переплатили 231 тыс. рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные действия и «закрепление доказательств». Максимальное наказание, которое грозит полицейскому, — четыре года лишения свободы.

Это не первый случай майнинга на рабочем месте. В июле за этим поймали двух сотрудников казанского метрополитена. Они подключили оборудование к принадлежащей метро трансформаторной электроподстанции и за два месяца потратили электроэнергии на 352 тыс. рублей.

На майнинг биткоинов уходит ежегодно около 0,5% всей мировой электроэнергии — это больше, чем потребляет Финляндия с населением порядка 5,5 млн человек. Такие подсчеты в сентябре опубликовал The New York Times.