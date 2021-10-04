Экс-мэра Владивостока задержали по делу о взятке в особо крупном размере

Следственное управление СК по Приморскому краю возбудило уголовное дело о взятке в особо крупном размере на бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника управления Аврору Римскую.

Гуменюк задержан. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения. По части 6 статьи 290 УК ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки или без него.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый, который в это время был мэром Владивостока, регулярно получал взятки от ритуального агентства «Некрополь». Деньги, считают в СК, передавались руководством агентства и через посредников «за общее покровительство в оказании ритуальных услуг». Всего за это время он получил взятками 19,5 млн рублей, считает следствие.

Олег Гуменюк был избран мэром Владивостока 28 марта 2019 года сроком на пять лет. 18 мая 2021 года он ушел в отставку по собственному желанию — после критики в его адрес со стороны полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

В конце мая в дом к Гуменюку пришли с обыском следователи. По информации СМИ, визит силовиков был связан с делом о махинациях на кладбищах.

РБК напоминает, что должность мэра Владивостока считается «почти расстрельной». Многие предшественники Гуменюка покидали пост с уголовными делами, а руководивший городом почти 10 лет Игорь Пушкарев отбывает 15-летний срок в колонии.