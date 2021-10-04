Катар, где пройдет ЧМ-2022 по футболу, откроет границы для привитых «Спутником V»

Министерство здравоохранения Катара с 6 октября разрешит въезд в страну привитым российской вакциной «Спутник V» и китайской Sinovac. Об этом заявили в государственном агентстве Qatar News Agency.

Препараты включены в перечень «условно одобренных вакцин». Таким образом, приезжающим в Катар будет необходимо сдать тест на антитела.

От тех, кто прививался за пределами Катара, потребуется оригинал сертификата о вакцинации на английском или арабском языке. В документе должны быть указаны имя, дата и компоненты вакцины. Тем, кто не проживает в Катаре, необходимо зарегистрироваться на платформе ehteraz.gov.qa как минимум за 72 часа до прилета.

В 2022 году с 21 ноября по 19 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В отборочных матчах участвует и российская сборная.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова признать российскую вакцину «Спутник V». «Стороны полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — заявил он.