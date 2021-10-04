Фильм «Веном-2» поставил рекорды проката в России и США

Фантастический комедийный боевик «Веном-2» установил рекорд в российском прокате. По данным сервиса ЕАИС, с момента премьеры 30 сентября касса фильма составила 1 млрд рублей. Это лучший старт среди всех картин с начала пандемии.

В США лента также поставила рекорд по сборам, сообщает издание Deadline. За первые выходные проката фильм собрал 90,1 млн долларов — это больше, чем у другой супергеройской ленты «Черная Вдова», которой принадлежал предыдущий рекорд. Сборы сиквела превысили и цифры оригинала: стартовая касса первой части «Венома» была равна 80,2 млн долларов.

«Веном-2» рассказывает о противостоянии журналиста Эдди Брока (Том Харди) и психопата Клетуса Кэссиди, он же Карнаж (Вуди Харрельсон). Первая часть фильма собрала в прокате 856 млн долларов при бюджете в 100 млн. В России он стал самым кассовым фильмом 2018 года, обогнав «Мстителей: Война бесконечности».

«Афиша Daily» опубликовала рецензию на «Венома-2». Кинокритик Егор Москвитин называет ленту «самой дурацкой и самой народной броманс-комедией».