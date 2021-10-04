Производитель сигарет Philip Morris возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Швейцарский производитель сигарет Philip Morris занял первое место в списке крупнейших иностранных компаний в России, составленном журналом Forbes. В прошлом году компания заработала 359,5 млрд рублей — на 8% больше, чем годом ранее.

В 2019 году лидером был французский автопроизводитель Renault, но в новом рейтинге он спустился на пятую строчку с заработанными 310 млрд рублей, а Philip Morris поднялся со второго места.

Следом за Philip Morris идет французская сеть по продаже товаров для дома и ремонта Leroy Merlin с выручкой 347,2 млрд рублей, на третьей позиции — немецкий автопроизводитель Volkswagen с 319,7 млрд рублей.

Топ-5 замыкают японская табачная компания Japan Tobacco International (311,8 млрд рублей) и Renault. Максимальный показатель роста среди компаний рейтинга показала американская Apple на седьмом месте, увеличившая выручку в пандемийный год на 40,7% — до 266,31 млрд рублей.

Всего в списке 50 компаний с российскими подразделениями, заработавшие по меньшей мере 7,2 трлн рублей — на 2% больше, чем в 2019 году. Туда не вошли финансовые структуры — они отличаются от компаний подходом к бизнесу и бухгалтерским учетом.