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Парламент Японии избрал нового премьер-министра. Прошлый продержался на этом посту менее года

Семён Гудошников
Сегодня в 11:30

Парламент Японии избрал новым главой правительства Фумио Кисиду, бывшего министра иностранных дел. Об этом сообщает Associated Press.

Кисида стал 100-м премьер-министром Японии. Он сменил на этом посту Ёхисидэ Сугу, который провел в премьерском кресле чуть менее года. Сугу ушел в отставку на фоне снижения рейтинга и недовольством жителей страны решением провести Олимпиаду и действиями правительства по борьбе с пандемией.

Ожидается, что одним из первых решений нового главы правительства станет роспуск нижней палаты парламента. Местные СМИ сообщают, что Сугу собирается заменить 18 из 20 постов в кабмине. 13 его назначенцев займут министерские посты впервые. Женщины в кабмине получат три должности (при Сугу было еще меньше — две).

29 сентября Фумио Кисида был избран лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которая вместе с партнерами по коалиции занимает большинство мест в парламенте. На пост лидера ЛДП также претендовали две женщины. В случае победы одной из них пост премьера страны мог впервые достаться женщине.

AP отмечает, что Кисида, известный ранее как умеренный политик, стал более консервативным в вопросах гендерного равенства. Его назначение, считает агентство, стало выбором в пользу преемственности и стабильности, а не перемен.

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