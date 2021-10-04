Вечеринки, электрички и прогулки по путям в клипе Mujuice на трек «Такое фиговое лето»

Электронный музыкант Роман Литвинов, работающий под псевдонимом Mujuice, выпустил видео на трек «Такое фиговое лето», вошедший в его недавний альбом «Melancholium».
Режиссером видео выступила Алена Шевченко, прежде работавшая, например, с Шурой Кузнецовой. По сюжету героини клипа переживают простые летние радости: вечеринку, поездку в электричке, прогулку по железнодорожным путям.
Альбом «Melancholium» закончил трилогию песенных альбомов Mujuice. Первый из них, «Downshifting», вышел в 2011 году, а спустя еще пять лет был выпущен «Amore e Morte», в одном из треков которого к музыканту присоединилась Земфира.