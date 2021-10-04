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Российские издатели пожаловались в РКН на пиратство в Instagram

Семён Гудошников
Сегодня в 10:15

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы крупных российских издательств («АСТ», «Эксмо», «Альпина», «МИФ» и другие), попросила Роскомнадзор привлечь Facebook к административной ответственности из‑за пиратства в Instagram. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию письма АЗАПИ.

По словам члена правления ассоциации Максима Рябыко, Instagram занимает второе место по числу нелегальных ссылок на книги — издатели нашли около 3000 в аккаунтах пользователей. На первом месте Telegram с 35 тыс., но мессенджер удалил их по запросу правообладателей. В инстаграме размещают как видео с аудиокнигами в качестве звуковых дорожек, так и ссылки на сторонние ресурсы.

Издатели заявили, что Instagram игнорирует их запросы, отправленные через специальную форму, на удаление нелегальных копий книг. Они просят привлечь Facebook к ответственности по части 2 статьи 13.41 КоАП, наказание для юрлиц по ней — штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

«Такая статистика и опыт правоприменения позволяют нам сделать вывод о том, что Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом», — говорится в обращении АЗАПИ.

Ежегодно российские издатели теряют из‑за пиратства 15–20% дохода или около 1,5 млрд рублей. В июне в Госдуму внесли законопроект, который разрешает внесудебное исключение из поисковой выдачи сайтов с пиратским контентом. Он позволит правообладателям создать системы с указателями таких страниц. Ответственность за ведение этих систем будет возложена на Роскомнадзор.

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